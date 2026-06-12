МВФ вдруге за рік погіршив прогноз для єврозони

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо економіки єврозони на 2026 рік, пояснивши це наслідками війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка вже впливає на світові енергетичні ринки та посилює невизначеність для глобальної економіки.

Згідно з новою доповіддю МВФ, представленою міністрам фінансів країн єврозони, економічне зростання валютного блоку у 2026 році становитиме лише 0,9%. Раніше фонд прогнозував зростання на рівні 1,1%. Водночас прогноз інфляції було переглянуто у бік підвищення — з 2,6% до 2,8%.

У МВФ зазначають, що це вже друге зниження прогнозу від початку року. Після періоду відносної стабілізації, коли інфляція поступово наближалася до цільових показників, а економіка демонструвала помірне зростання, ситуація знову почала погіршуватися.

У фонді наголошують, що нинішня криза на Близькому Сході стала значним негативним фактором для економіки Європи. Зростання цін на нафту та газ створює додатковий інфляційний тиск, а тривале збереження високих енергетичних цін може ще більше сповільнити економічне відновлення регіону.

Серед ключових ризиків для єврозони МВФ називає подальшу ескалацію конфлікту на Близькому Сході, перебої з постачанням енергоносіїв, затримки у відновленні енергетичної інфраструктури, посилення бойових дій в Україні та можливі зміни у світовій торговельній політиці.

Крім того, у фонді припускають, що Європейський центральний банк може продовжити жорстку монетарну політику. За оцінками експертів, у 2026 році ЄЦБ може ще неодноразово підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією, якщо ціновий тиск залишатиметься високим.

Також МВФ закликав уряди країн ЄС утриматися від масштабних програм компенсацій для населення через подорожчання енергоносіїв. Натомість фонд рекомендує зосередитися на адресній підтримці найбільш вразливих домогосподарств, щоб не послаблювати стимули до енергозбереження та не створювати додатковий тиск на державні фінанси.

Як повідомляло раніше ForUa, Міжнародний валютний фонд під час роботи місії у Києві нібито погодився відтермінувати вимогу щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок.