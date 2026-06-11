Уряд Японії вирішив відмовитись від усієї нафти, яка проходить через Ормузьку протоку

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі в четвер, 11 червня, заявила, що в липні весь імпорт нафти до Японії буде надходити з регіонів, які не потребують транзиту через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg.

«У липні ми розраховуємо забезпечити з альтернативних джерел близько 100% середньомісячного обсягу (постачання нафти – ред.). Схоже, ми зможемо повністю забезпечувати себе нафтою з регіонів за межами Ормузької протоки, попри те, що раніше понад 90% нашої нафти надходило саме через цю протоку», — сказала Такаїчі на засіданні уряду.

Вона додала, що імпорт нафти зі Сполучених Штатів, як очікується, збільшиться більш ніж удесятеро порівняно з минулим роком.

За словами Такаїчі, нафта для Японії тепер також буде надходити з країн Центральної та Південної Америки, Африки і Азії. Вона додала, що Японія також планує купувати нафту в Канаді, а перша партія нафти з Мексики має прибути в липні.

Ця заява пролунала на тлі обміну ударами між американськими та іранськими силами в цьому районі. Тегеран заявив, що знову закриває Ормузьку протоку для всіх типів суден, тоді як США заявили, що комерційні судна продовжують проходити через цей водний шлях.

З моменту початку війни в Ірані Такаїчі очолює зусилля з диверсифікації постачання енергоносіїв та іншої хімічної продукції до Японії, щоб пом’якшити будь-які перебої в ланцюгу поставок та підтримати стабільне функціонування економіки.