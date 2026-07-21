Військові США запевняють, що можуть гарантувати безпеку цивільним судам в Ормузькій протоці

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про завершення чергового етапу ударів по військових об'єктах Ірану. За інформацією американського командування, операція була спрямована на послаблення спроможності Тегерана здійснювати атаки на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

Як заявили у CENTCOM, під час ударів були уражені іранські військові командні центри, об'єкти військово-морської інфраструктури, пускові установки ракет і безпілотників, а також системи протиповітряної оборони.

У командуванні наголосили, що попри загострення ситуації транзит цивільних суден через Ормузьку протоку триває.

«Із початку травня сили CENTCOM допомогли забезпечити безпечний прохід близько 900 комерційних суден, які перевозили приблизно 450 мільйонів барелів сирої нафти», — йдеться в повідомленні.

Американські військові також заявили, що готові й надалі реагувати на будь-які загрози з боку Ірану щодо цивільного судноплавства.

На тлі останніх подій світові ціни на нафту дещо знизилися після різкого стрибка. Станом на ранок 21 липня котирування залишалися нижчими за позначку 90 доларів за барель, якої вони досягли днем раніше.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що адміністрація США розглядає можливість розширення військової операції проти Ірану. За даними видання, такі плани обговорюються після загибелі чотирьох американських військовослужбовців унаслідок іранських ударів протягом останнього тижня.