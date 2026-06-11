Путін і Трамп опинилися у пастці власних «війн проти реальності»

Останні міжнародні конфлікти дедалі частіше розглядають не лише через військовий вимір, а й через політичні рішення та стиль управління ключових лідерів, які впливають на їх перебіг і тривалість. Саме на цьому йдеться у публікації The Guardian, де проводяться паралелі між війною Росії проти України та іншими глобальними кризами.

Зазначається, що Володимир Путін і Дональд Трамп опинилися у ситуаціях затяжних політичних і військових протистоянь, які не дають очікуваних результатів, однак не супроводжуються готовністю визнати помилки або змінити підхід.

Російську війну проти України в матеріалі описують як значно масштабнішу та жорстокішу за інші згадані конфлікти. Водночас підкреслюється, що обидва політики демонструють світогляд, у якому державна сила та домінування ставляться вище за міжнародні норми і суверенітет інших країн.

Тривалі війни створюють значний внутрішній економічний і соціальний тиск на держави-учасниці. Зростають витрати, посилюється інфляція, змінюється рівень життя населення, однак централізована модель ухвалення рішень часто сповільнює адаптацію політики до нових умов.

Також наголошується, що інформаційне середовище навколо керівництва держав у таких умовах може ставати закритішим, що зменшує вплив альтернативних оцінок і критичних поглядів. А подібний тип політичного мислення підвищує ризик затяжних конфліктів і глобальної нестабільності, оскільки обмежує можливості для компромісів і своєчасного перегляду стратегічних рішень.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент України Володимир Зеленський зміг перехопити стратегічну ініціативу у війні, тоді як лідери Росії та США дедалі більше опиняються в політичних і стратегічних пастках, які, за оцінкою аналітиків, вони самі для себе створили.