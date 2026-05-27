Захід визнав провал розрахунків Путіна і Трампа

Президент України Володимир Зеленський зміг перехопити стратегічну ініціативу у війні, тоді як лідери Росії та США дедалі більше опиняються в політичних і стратегічних пастках, які, за оцінкою аналітиків, вони самі для себе створили, повідомляє Financial Times.

Видання нагадує, що і Москва, і Вашингтон (у контексті операцій на Близькому Сході) робили ставку на швидкий результат і недооцінили стійкість супротивників. У результаті обидві стратегії перетворилися на затяжні конфлікти з високою економічною та політичною ціною.

На думку оглядачів, війни Росії проти України та американські дії проти Ірану стали прикладами “військових ставок”, які обернулися стратегічними втратами замість очікуваних перемог.

Також зазначається, що обидва лідери тепер обмежені власними політичними рішеннями: Путін — війною, з якої складно вийти без втрати контролю, Трамп — публічними заявами та політичними обіцянками, які ускладнюють маневри США. Обидві війни стали “війнами вибору”, а не вимушеними конфліктами, і саме це посилило їхні наслідки для світової політики.

Водночас у матеріалі підкреслюється, що Україна змогла адаптуватися до умов повномасштабної війни та перетворити її на виснажливий конфлікт для російської армії. Йдеться про значні втрати РФ, а також про здатність України завдавати ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі в глибокому тилу Росії. Окремо наголошується на розвитку українських дронових технологій, які змінили підхід до сучасної війни. Україна фактично “переписує правила” ведення війни, використовуючи дешеві технологічні рішення проти значно дорожчих систем озброєння.

Також стверджуєтся, що війна в Україні та інші глобальні конфлікти послаблюють позиції великих держав і підсилюють роль середніх гравців. На думку видання, світ поступово переходить до нової моделі, де навіть країни без статусу наддержав можуть впливати на глобальний баланс сил через технології, асиметричні стратегії та затяжні конфлікти.

