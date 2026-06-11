Президент Фінляндії відмовився від ключової ролі у мирному процесі

Президент Фінляндії Александр Стубб відмовився від ідеї виступати представником Європи на можливих переговорах між Україною та Росією. Він переконаний, що цю місію мають виконувати найбільші європейські держави.

Раніше голова парламентського комітету з міжнародних справ Олександр Мережко заявив, що саме Стубб міг би стати представником Європи у діалозі з Москвою. На його думку, фінський лідер має значний дипломатичний досвід і здатен ефективно вести переговори з міжнародними партнерами.

Втім, президент Фінляндії не підтримав таку пропозицію. Він вважає, що ключову роль у переговорному процесі повинні відігравати Франція, Німеччина та Велика Британія, які мають найбільший вплив на європейській арені.

За словами Стубба, такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, також можуть допомагати мирному процесу, однак переважно через дипломатичні контакти та роботу за лаштунками.

Фінський президент також висловив думку, що нині склався сприятливий момент для активізації дипломатичних зусиль. Він наголосив, що Україна перебуває у сильній військовій, політичній та економічній позиції, а тому Європа могла б розпочати прямий діалог із російським керівництвом щодо шляхів врегулювання війни.

Як повідомляло раніше ForUa, російський диктатор, навіть не намагаючись прикритися якимись дипломатичними абстрактними формулюваннями, категорично відкинув пропозицію президента України щодо особистої зустрічі задля припинення повномасштабної війни.