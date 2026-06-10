СБУ уразила дві нафтоперекачувальні станції під Москвою

Спецпризначенці «Альфи» СБУ уразили нафтоперекачувальні станції «Второво» та «Лобково» у володимирській області рф.

Відстань до цілей становить близько 700 км, повідомляє СБУ.

Основне призначення станцій - перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ.



Місцева влада підтвердила пожежі на двох об’єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ. За даними сервісу NASA FIRMS, у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.



Ураження таких об’єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками паливної логістики росії. Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів. Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які кремль спрямовує на ведення війни проти України.

Фото: СБУ.