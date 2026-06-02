Німецький боксер вимагає бою з Усиком і не хоче більше чекати

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав нового обов’язкового претендента на титул WBC. Як повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман, наступним суперником українця має стати Агіт Кабаєл. Тепер перед Усиком стоїть непростий вибір: розпочати переговори про захист титулу або ж відмовитися від чемпіонського пояса WBC.

Сам Кабаєл уже дав зрозуміти, що не має наміру відкладати бій. Німецький боксер опублікував звернення до українського чемпіона, в якому закликав якнайшвидше організувати поєдинок. За його словами, і WBC, і вболівальники давно очікують цього протистояння. "Ти погодився на цей бій ще на рингу. Тож давай зробимо це. А якщо ні — звільни титул і дай шанс наступному поколінню", — заявив претендент.

Нагадаємо, після однієї зі своїх перемог Кабаєл піднявся до Усика прямо в ринг, де між спортсменами відбулася коротка розмова. Тоді український чемпіон підтвердив, що не виключає проведення такого поєдинку в майбутньому.

У WBC також неодноразово наголошували, що саме Кабаєл є головним претендентом на титульний шанс за версією організації. Тепер рішення залишається за Усиком та його командою.

Як повідомляло раніше ForUa, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко планує повернення у професійний бокс восени цього року.