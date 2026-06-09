Біткоїн впав до критичної позначки

Біткоїн наблизився до важливої позначки, від якої може залежати подальший рух усього криптовалютного ринку. Після падіння майже на 50% від свого історичного максимуму найбільша криптовалюта світу торгується поблизу рівня 60 тисяч доларів.

Як зазначають аналітики, саме такі цінові позначки часто стають переломними для настроїв інвесторів. Якщо біткоїн не зможе втриматися вище цього рівня, ринок ризикує зіткнутися з новою хвилею продажів та подальшим зниженням вартості.

Водночас частина учасників ринку розглядає нинішнє просідання як можливість для купівлі. На їхню думку, поточне падіння може бути лише тимчасовою корекцією перед новим етапом зростання.

Тиск на криптовалюту посилився на тлі змін інвестиційних пріоритетів. Останніми місяцями значні обсяги капіталу спрямовуються в акції компаній, які працюють у сфері штучного інтелекту. Саме там інвестори бачать більший потенціал для швидкого прибутку.

Додаткову конкуренцію за гроші інвесторів створюють і гучні технологічні IPO, які очікуються найближчим часом. Через це криптовалютний ринок поступово втрачає частину спекулятивного капіталу, що раніше підтримував стрімке зростання біткоїна.

Попри негативні сигнали, експерти нагадують: крипторинок залишається надзвичайно волатильним. Історія неодноразово показувала, що після різких обвалів можуть відбуватися не менш стрімкі відновлення.

Тому найближчі дні стануть ключовими для біткоїна. Від того, чи зможе він утриматися над психологічно важливою позначкою, залежатиме подальший настрій інвесторів та напрямок руху всього ринку.

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