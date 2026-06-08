ВПС Ізраїлю отримають новітні бойові лазери

Ізраїльські військові мають намір уже найближчими роками розпочати оснащення авіації лазерними системами озброєння. Спочатку нову технологію інтегрують на бойові гелікоптери, а до кінця десятиліття — і на винищувачі. Про це повідомляє Ziare.com із посиланням на представників ВПС Ізраїлю.

У командуванні вважають, що поява авіаційних лазерів може стати справжнім проривом у сфері протиповітряної оборони та змінити підходи до ведення повітряних боїв.

За словами командира ескадрильї F-15, відомого як полковник М., розробка вже вийшла за межі експериментальної стадії. Він наголосив, що технологія поступово переходить до практичного застосування на авіаційних платформах.

Очікується, що лазерне озброєння використовуватиметься як для оборонних, так і для ударних місій. Зокрема, системи зможуть перехоплювати повітряні цілі та уражати об'єкти противника без використання традиційних ракет.

У ВПС Ізраїлю переконані, що впровадження лазерної зброї матиме для оборонної сфери такий самий ефект, який свого часу справило розгортання системи протиракетної оборони «Залізний купол».

Військові розраховують, що нові комплекси дозволять ефективно знищувати безпілотники, ракети та мінометні боєприпаси з мінімальними витратами порівняно з використанням дорогих ракет-перехоплювачів.

На першому етапі лазерними системами планують оснастити бойові гелікоптери. Після відпрацювання технології її почнуть адаптувати для винищувачів, що відкриє нові можливості як для захисту повітряного простору, так і для проведення наступальних операцій.

Паралельно Ізраїль продовжує роботу над наземною лазерною системою «Залізний промінь», яка має стати додатковим елементом багаторівневої системи ППО країни. Вона призначена для боротьби з дронами, ракетами та іншими повітряними загрозами за допомогою потужного лазерного випромінювання.

Однією з головних переваг лазерної зброї називають низьку вартість одного перехоплення. Саме тому ізраїльські військові розглядають поєднання лазерних і ракетних комплексів як перспективну модель захисту від сучасних загроз у повітрі.