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Прем’єр Ізраїлю вирушить до США вперше після початку війни проти Ірану, – Reuters

Прем’єр Ізраїлю вирушить до США вперше після початку війни проти Ірану, – Reuters

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вирушить до Сполучених Штатів у суботу, 18 липня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

За словами співрозмовника, Нетаньягу хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, але наразі невідомо, чи відбудеться ця зустріч.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Нетаньягу має взяти участь у заходах, присвячених пам’яті американського сенатора Ліндсі Грема, прихильника Ізраїлю, який помер у суботу, 11 липня. Дата похорону офіційно не оголошена.

Вчора, 14 липня, представник США заявив, що зустріч між Нетаньягу та Трампом не запланована.

Якщо ця поїздка відбудеться, це буде перший візит Нетаньягу до США з початку війни проти Ірану. Його останній візит відбувся в лютому, приблизно за два тижні до того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран.

Як повідомляв ForUA, Трамп заявив Нетаньягу, що той може залишитися без підтримки США у разі ескалації конфлікту з Іраном.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАІзраїльвізитБіньямін Нетаньягу
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