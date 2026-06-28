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ВПС Ізраїлю завдали ударів по бойовикам «Хезболли» у Лівані

ВПС Ізраїлю завдали ударів по бойовикам «Хезболли» у Лівані

Армія оброни Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у суботу, 27 червня, завдала ударів та ліквідувала кількох бойовиків угруповання «Хезболла», які були озброєні ручними гранатометами та діяли на півдні Лівану. Про це повідомляє Times of Israel.

Після ідентифікації бойовиків як бійців підрозділу «Егоз» ВПС Ізраїлю завдали ударів по них та будівлі, в якій вони перебували, в районі Набатія, «з метою усунення загрози для своїх військ», заявили в ЦАХАЛ.

В окремому інциденті війська підрозділу завдали ударів та знищили ракетну установку «Хезболли», яка, за словами ізраїльських військових, «становила загрозу для військ» Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відеозаписи ударів.

У п’ятницю, 26 червня, Ізраїль, Ліван та Сполучені Штати підписали тристоронню угоду, покликану створити умови для ширшої мирної угоди між двома країнами Близького Сходу.

Як повідомляв ForUA, 27 червня Ізраїль завдав удару по південній частині Лівану. Це сталося наступного дня після того, як дві країни підписали за посередництва США угоду про безпеку.

Фото: Israeli Air Force

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ІзраїльавіаударихезболлаЛіван
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