На Київщині повернули державі 10 гектарів лісу, незаконно переданих компаніям, пов’язаним із Медведчуком

За позовом Київської обласної прокуратури у державну власність повернули 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київської області. Ці ділянки понад два десятиліття перебували у користуванні юридичних осіб, пов’язаних із колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Як повідомили в прокуратурі, під час перевірки встановили, що у 2004 році посадовці Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій незаконно вивели лісові землі з державної власності та передали їх приватним структурам, пов’язаним із Медведчуком, який на той час очолював Адміністрацію президента України.

Правоохоронці зазначають, що під час передачі земель не було отримано обов’язкового рішення Кабінету Міністрів щодо вилучення земель лісогосподарського призначення, що суперечило вимогам земельного та лісового законодавства, чинного на той момент.

3 червня 2026 року право державної власності на спірні земельні ділянки було офіційно зареєстровано.

У прокуратурі наголосили, що робота з повернення незаконно відчужених земель триває.

Там також нагадали, що у січні цього року за рішеннями суду державі вже повернули сусідню лісову ділянку площею 24 гектари, яка перебувала у власності компанії, кінцевим бенефіціаром якої була дружина Віктора Медведчука.

Крім того, у березні 2026 року прокуратура забезпечила повернення ще 9,5 гектара лісових земель у Циблівській громаді Бориспільського району. За даними слідства, ці ділянки тривалий час перебували у користуванні приватних компаній, пов’язаних із Медведчуком та колишнім міністром доходів і зборів часів президента-втікача Віктора Януковича Олександром Клименком.

У прокуратурі заявили, що й надалі вживатимуть заходів для повернення державі земель та іншого майна, які були відчужені з порушенням законодавства.