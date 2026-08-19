Ділки з Київщини допомогали росіянам рятуватися від українських дронів

СБУ заявила про викриття власників великої промислової групи з Київщини, які, за версією слідства, після початку повномасштабної війни продовжували вести бізнес у Росії та могли спрямовувати туди прибутки з українських підприємств. Йдеться про групу з 39 українських компаній, які спеціалізуються на виробництві покрівельних і фасадних матеріалів. За даними слідства, бізнес контролювали батько та син.

Син бізнесмена ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. Там він, за даними СБУ, контролював дві компанії у Бєлгороді та Реутові, пов'язані з українською бізнес-структурою. Одне з російських підприємств, як стверджують правоохоронці, виготовляло антидронові сітки для потреб Слідчого комітету РФ.

Слідство також вважає, що прибутки від українського бізнесу могли виводитися через підконтрольні офшорні компанії, після чого кошти надходили на рахунки пов'язаних із фігурантами російських підприємств. Частина грошей, за даними СБУ, сплачувалася до бюджету РФ у вигляді податків, а також могла спрямовуватися підприємствам російського військово-промислового комплексу.

Старшого фігуранта затримали в Києві. Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці також готуються накласти арешт на активи бізнесмена. Серед них — 30 квартир, 20 паркомісць та 29 автомобілів.

Сину бізнесмена, який перебуває в Росії, також повідомили про підозру. Оскільки він знаходиться за межами України, правоохоронці вживають заходів для його притягнення до відповідальності.

Як повідомляло раніше ForUa, агент РФ шпигував для росіян в академії Міноборони України.