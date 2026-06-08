Колишній голова ВСУ погодився перерахувати понад 1,1 млн доларів на потреби ЗСУ

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватости між слідством і колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим у справі про одержання великого хабаря. Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та пресслужба ВАКС.

За умовами угоди ексочільник Верховного Суду повністю визнав провину, погодився співпрацювати зі слідством і надати викривальні свідчення щодо інших фігурантів справи. Йдеться, зокрема, про трьох чинних суддів Верховного Суду та одного суддю у відставці.

Суд визнав Князєва винним в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Хоча санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років ув’язнення, в межах угоди йому призначили п’ять років позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.

Також вирок передбачає трирічну заборону обіймати посади в судових та правоохоронних органах, конфіскацію квартири і будинку в Миколаєві, вилучення понад 200 тисяч доларів особистих заощаджень та спеціальну конфіскацію 1,248 млн доларів, які були предметом хабаря.

Крім того, за домовленістю сторін Князєв перерахує понад 1,1 млн доларів на потреби Збройних сил України через фонд «Повернись живим».

До набрання вироком законної сили суд змінив йому запобіжний захід на тримання під вартою.

У НАБУ та САП наголосили, що угода про визнання винуватості дозволила швидко завершити тривалий судовий процес, який розглядався по суті майже два роки. За підрахунками правоохоронців, завдяки конфіскації та іншим умовам угоди держава отримає понад 2,5 млн доларів, або більш як 113 млн гривень.

Корупційний скандал у Верховному Суді вибухнув у травні 2023 року. Тоді НАБУ і САП заявили про викриття масштабної схеми хабарництва, а Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату оголосили підозри. Сам Князєв раніше називав своє затримання незаконним.