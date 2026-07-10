САП заявила про легалізацію понад 30 млн гривень у справі «Мідас»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про нову підозру у справі «Мідас». Колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки НАЕК «Енергоатом» підозрюють у легалізації понад 30 млн гривень, отриманих злочинним шляхом.

Про це інформують у САП.

За даними слідства, йдеться про колишнього посадовця, який у матеріалах кримінального провадження фігурує під умовним позначенням «Тенор». За дорученням керівника САП прокурор повідомив йому про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У прокуратурі зазначають, що кошти були отримані внаслідок реалізації корупційної схеми, відомої під назвою «Шлагбаум».

За інформацією НАБУ, упродовж 2023–2025 років підозрюваний легалізував понад 30 млн гривень, здобутих у межах цієї схеми.

За версією слідства, на ці кошти експосадовець придбав два автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн гривень, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі на суму понад 19 млн гривень в еквіваленті, а також інші предмети розкоші.

У САП стверджують, що для приховування походження коштів підозрюваний використовував криптовалюту, а придбані активи оформлював на близьку особу.

Досудове розслідування у справі триває.