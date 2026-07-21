Корупція в Нацгвардії: НАБУ викрило схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру вісьмом особам у справі про заволодіння понад 150 млн грн, призначеними для потреб Національної гвардії України.

Як повідомили в НАБУ, серед підозрюваних – заступник директора департаменту логістики Головного управління НГУ, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник, двоє підприємців, директор підконтрольного їм підприємства, а також двоє керівників оціночних компаній, яких слідство вважає пособниками.

Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах.

За версією слідства, у 2024 році Нацгвардія потребувала складських приміщень для зберігання продовольства. Замість придбання нерухомости безпосередньо у власника посадовці, як стверджують детективи, вступили у змову з підприємцями. Ті спочатку купили склад через підконтрольну компанію, а згодом перепродали його НГУ за ціною, завищеною більш ніж на 143 млн грн.

Для легалізації оборудки, за даними НАБУ, були залучені оцінювачі, які підготували недостовірний звіт про вартість майна. Отримані кошти, за інформацією слідства, вивели через компанії з ознаками фіктивности та розподілили між учасниками схеми.

Крім того, правоохоронці вважають, що ці ж підприємці разом із посадовцями Нацгвардії незаконно заволоділи ще понад 7 млн грн під час закупівель сонячних електростанцій для військових частин і шин для бронетранспортерів.

За інформацією НАБУ, після отримання незаконних доходів окремі службовці придбали дороге майно, зокрема автомобілі Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 та Audi Q8, земельні ділянки поблизу Києва, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 квадратних метрів, а також апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тисяч доларів.

Суд уже наклав арешт на це майно, а також на вилучені під час слідчих дій 340 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро.

У Національній гвардії повідомили, що посадовців, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонили від виконання службових обов'язків ще у травні 2025 року після перших обшуків. Тоді ж Міністерство внутрішніх справ призначило службове розслідування.

У НГУ наголосили, що співпрацювали з правоохоронними органами та надали всю необхідну інформацію в межах розслідування. У відомстві також заявили про дотримання принципу нульової толерантности до корупції.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Збитки державі підтверджені результатами судових експертиз і висновками Державної аудиторської служби України.