Україна звільнила майже 100 квадратних кілометрів у травні

У травні співвідношення звільнених та втрачених територій становить майже плюс сто квадратних кілометрів на користь ЗСУ.

"Незважаючи на постійний тиск противника, Збройні Сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу в його оперативній і стратегічній глибині. Саме такими є головні підсумки діяльності нашого війська у травні, які ми проаналізували під час щомісячної підсумкової наради", - сказав головнокомандувач ВСУ Олександр Сирський.

Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Російські загарбники не припиняють спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

"Водночас Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі", - зазначив Сирський.

Протягом місяця захисники завдали тисячі результативних ударів по військових об'єктах противника. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і за підрахунками командування Сил безпілотних систем знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали.

Засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію росії.

"Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операцій Deep Strike у травні, склали близько 1,058 млрд. доларів", - сказав головнокомандувач.

Сирський нагадав, що уперше в межах єдиного задуму було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. Це ще раз підтвердило спроможність Сил оборони завдавати відчутних втрат противнику далеко за лінією фронту.

Військово-морські сили протягом травня для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели близько 1500 заходів, що дозволило забезпечити прохід 633-х суден до портів "Великої Одеси" та річки Дунай.

Фото: Telegram.