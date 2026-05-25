Чоловік застрелився у ТЦК

Поліція оприлюднила записи з камер спостереження у тернопільському ТЦК, де напередодні знайшли мертвого чоловіка.

На записі - чоловік залишає пакет з частиною особистих речей у коридорі, а потім прямує до вбиральні з рюкзаком.



Незабаром присутні в коридорі чують через зачинені двері звук, схожий на постріл. Пістолет міг бути саме у рюкзаку.



"Прошу утриматися від передчасних висновків, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. Слідство буде проводитись об'єктивно та повною мірою, адже потрібно з'ясувати всі причини та наслідки цієї події", - повідомляє голова поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.



Він наголосив, що відео оприлюднили з дозволу слідчого, прокурора та інших відповідальних органів.



Слідство вивчатиме всі деталі - від моменту прибуття чоловіка до ТЦК і до моменту пострілу.



За словами Зюбаненка, слідство має питання, на які необхідно дати чіткі відповіді.

Фото: поліція Тернопільщини.