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Культура

Річард Гір назвав Трампа «божевільним маніяком»

Річард Гір назвав Трампа «божевільним маніяком»

Американський актор Річард Гір різко розкритикував президента США Дональда Трампа під час виступів у Берліні та Осло, виступивши з низкою заяв щодо політичної ситуації в Сполучених Штатах.

За словами актора, він вважає, що політика чинної адміністрації шкодить країні та принижує мігрантів. У своїй промові Гір назвав Трампа «божевільним маніяком» та поставив під сумнів рівень політичних процесів у США.

«Чи могли ви коли-небудь допустити думку, що Америка може опуститися до такого рівня? Чи уявляли ви коли-небудь, що хтось настільки божевільний стане президентом Сполучених Штатів і буде працювати над знищенням країни?» — заявив актор.

Також Річард Гір зазначив, що відчуває сором за дії американської влади та висловив жаль, що раніше недостатньо активно застерігав виборців від підтримки Трампа.

Виступи актора викликали значний резонанс у медіа та соціальних мережах.

Як повідомляло раніше ForUa, Джордж Клуні назвав заяви Трампа про Іран «воєнним злочином».

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

критикаТрампРічард Гір
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