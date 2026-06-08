Ізраїль пішов на ескалацію попри прохання Трампа

Ізраїльська армія здійснила серію ударів по військових об’єктах у західній та центральній частинах Ірану. Вибухи пролунали щонайменше у трьох містах — Тегерані, Тебризі та Ісфахані, повідомляє CNN.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила проведення операції, заявивши про ураження військових цілей на території Ірану. Водночас, за даними Корпусу вартових ісламської революції (ІРГК), під час атаки Ізраїль застосував авіаційні балістичні ракети.

Іранські державні ЗМІ повідомляють про вибухи в Тегерані, Тебризі та Ісфахані. Інформація про масштаби руйнувань і можливі втрати наразі уточнюється.

Удар відбувся на тлі напруженої ситуації між сторонами. За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп раніше особисто звертався до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу із закликом утриматися від негайної відповіді на іранські ракетні атаки. Також повідомляється, що Вашингтон намагається просунути дипломатичну угоду з Тегераном і стримати подальшу ескалацію.

Водночас у Білому домі заявляли, що Ізраїль може бути змушений враховувати будь-які домовленості США з Іраном.

На тлі ударів представники іранського керівництва заявили про можливу відповідь. Старший радник верховного лідера Ірану попередив, що у разі подальшої ескалації Тегеран може розглянути кроки щодо блокування Баб-ель-Мандебської протоки — одного з ключових морських маршрутів у регіоні.

Ситуація залишається напруженою, сторони продовжують обмін сигналами про можливе розширення конфлікту.

Як повідомляло раніше ForUa, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визнав, що між ним та президентом США Дональдом Трампом існують розбіжності.