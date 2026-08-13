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Невідомі з ПЗРК хотіли збити літак Трампа над Туреччиною

Невідомі з ПЗРК хотіли збити літак Трампа над Туреччиною

Служби безпеки отримали інформацію про можливу спробу збити літак президента США над Туреччиною з ПЗРК, у зв'язку з чим вирішили сховати президента на борту третього літака.

Про загрозу замаху на Трампа дізнались в останній день саміту НАТО в Анкарі – до безпекових служб дійшла інформація про наміри спробувати збити президентський борт з ПЗРК, повідомляє CNN.

Інформація була достатньо конкретною для того, щоб відповідальні особи вирішили, що для президента надто ризиковано вилітати з Туреччини на будь-якому з офіційних президентських бортів – чи старішому, чи новому "катарському". Загрозу вважали дуже реальною зокрема через те, що в Ірані, як видавалось, знають деталі пересування американської делегації під час перебування у Туреччині. 

Разом з Трампом на третій борт перейшли троє помічників та очільник Міністерства оборони Піт Гегсет.

Серед помічників називають Наталі Харп, заступника керівника апарату Білого дому Дена Скавіно та керівника операцій Овального кабінету Волта Науту, який також часто подорожує з президентом. 

На президентському борту залишились держсекретар Марко Рубір, міністр фінансів Скотт Бессент і заступник керівника апарату Стефен Міллер. 

Фото: Boeing.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАлітакТуреччинаТрамп
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