Перші результати виборів у Вірменії виявили явного лідера

Центральна виборча комісія Вірменії оприлюднила перші офіційні результати підрахунку голосів на парламентських виборах. Дані опубліковані після опрацювання бюлетенів із 269 виборчих дільниць, повідомляє News.am.

Згідно з попередніми результатами, правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» лідирує з результатом 54,86% голосів.

Друге місце посідає проросійська партія «Сильна Вірменія», яка отримала 22,19% підтримки виборців.

Далі у списку розташувалися:

— альянс партій «Вірменія» — 8,58%;

— партія «Процвітаюча Вірменія» — 5,14%;

— партія «Крила єдності» — 2,36%.

Явка на парламентських виборах склала 58,97%. Це найвищий показник участі виборців у країні з 2018 року. Водночас остаточні результати голосування ще не підбиті, і підрахунок голосів триває.

Нагадаємо, за даними передвиборчих опитувань, «Громадянський договір» також вважався фаворитом перегонів із підтримкою близько 32%, тоді як «Сильна Вірменія» займала друге місце з приблизно 11%.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія заборонила імпорт помідорів і перцю з Вірменії після її зближення з ЄС.