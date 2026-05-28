Росія заборонила імпорт помідорів і перцю з Вірменії після її зближення з ЄС

Россільгоспнагляд оголосив про обмеження ввезення плодоовочевої продукції з Вірменії, які набудуть чинности з 30 травня.

Під обмеження потрапили томати, огірки, перець, зелень та полуниця. У російському відомстві заявили, що заходи діятимуть до “вироблення відповідного алгоритму щодо забезпечення безпеки продукції”.

У Россільгоспнагляді пояснили рішення нібито почастішанням порушень під час постачання вірменської продукції та “загрозою фітосанітарному стану” Росії.

За даними відомства, у теплицях Вірменії виявляли карантинні об’єкти, небезпечні для країн-членів Євразійський економічний союз. Із початку року, як стверджує російська сторона, зафіксували 181 подібний випадок.

Також у РФ заявили, що значні обсяги продукції постачають компанії з “невідомою формою власности”, які нібито уникають карантинного фітосанітарного контролю.

Рішення Росії ухвалене на тлі погіршення відносин між Москвою та Єреваном. На початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти та перший саміт Вірменія–ЄС.

У Міністерство закордонних справ Росії тоді заявили, що Європа нібито намагається “втягнути Вірменію в антиросійську орбіту”.

Раніше Владімір Путін також пригрозив Вірменії “українським сценарієм”, а в Кремлі заявляли, що у разі виходу країни з ЄАЕС вона може втратити пільгові ціни на російський газ.

7 червня у Вірменії мають відбутися парламентські вибори. У разі перемоги чинного прем’єра Ніколи Пашиняна він може отримати мандат на продовження курсу на зближення з Європейським Союзом.