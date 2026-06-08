Погода 8 червня: частину країни накриють сильні дощі та грози

Сьогодні погода в Україні буде нестійкою. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, дощі та грози, а в окремих регіонах можливі град і сильні шквали вітру.

Найскладніша ситуація очікується у північних та центральних областях, де місцями пройдуть значні дощі. На Лівобережжі гримітимуть грози, а подекуди можливі град і пориви вітру до 15–20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. На Лівобережжі він змінить напрямок на південно-східний.

Температура повітря вдень становитиме +20...+25 градусів, а у східних областях та на Лівобережжі буде тепліше — до +28 градусів.

У Києві та області також очікується дощова погода. Місцями опади можуть бути значними. Температура у столиці триматиметься в межах +20...+22 градусів, по області — від +20 до +25 градусів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.