Вода по годинах: у Київській області буде запроваджено графіки для централізованого водопостачання

В Ірпінській та Гостомельській територіальних громадах у Київській області запровадять графіки для централізованого водопостачання. Про це інформує КП "Ірпіньводоканал".

Як зазначається, воду в громадах жителям подаватимуть за графіком, загалом вона буде доступна лише 6,5 годин на день.

"Увага, мешканці Ірпінської ТГ та Гостомельської ТГ! У зв’язку з відсутністю електропостачання, водопостачання здійснюватиметься за тимчасовим графіком: з 06:00 до 09:00, з 18:00 до 21:30... Дякуємо за розуміння та терпіння. КП "Ірпіньводоканал" працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою", — йдеться у повідомленні.

Після відновлення електропостачання подачу води відновлять у штатному режимі, пообіцяли у водоканалі.

За даними Міненерго, ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки й негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві й низці інших областей.

Попри морози та обстріли, енергетики працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше полагодити пошкоджене обладнання та стабілізувати систему.

Раніше ForUA повідомляв, що у ніч на 13 січня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також майже 293 ударних безпілотники. Сили протиповітряної оборони нейтралізували 247 ворожих цілей у різних регіонах країни, проте зафіксовано влучання на 24 локаціях.