Від 22 січня поїзди в Україні курсуватимуть за оновленим графіком

АТ «Укрзалізниця» повідомило про оновлення розкладу руху поїздів, включно з приміськими, починаючи з 22 січня 2026 року. Зміни пов’язані з необхідністю мінімізувати затримки через підвищену інтенсивність руху на Фастівській ділянці, яка в грудні постраждала внаслідок обстрілів РФ.

У компанії зазначили, що також внесено зміни в окремі маршрути з міркувань безпеки. У цілому переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, щоб розвантажити найбільш завантажені ділянки та скоротити час очікування.

Поїзди курсуватимуть за новим розкладом з ночі з 21 на 22 січня. Пасажирам рекомендують уважно перевіряти дату дії розкладу та враховувати можливі затримки до 1–2 годин у перший день через високу інтенсивність руху на Фастівській ділянці.

Актуальні графіки приміських поїздів доступні на сайті Південно-Західної залізниці.

