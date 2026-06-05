Страх перед Росією блокує рішення США щодо постачання зброї

Сполучені Штати розглядають можливість скасування планів постачання крилатих ракет Tomahawk до Німеччини через ризики ескалації у відносинах із Росією, повідомляє Politico.

За даними джерел видання, у Пентагоні та Білому домі побоюються, що розміщення високоточних ракет у Європі може бути розцінене Москвою як різке загострення ситуації та спровокує відповідні дії.

Додатковим фактором називають виснаження американських арсеналів озброєнь. Зокрема, у США зазначають, що значні запаси ракет Tomahawk і Patriot були використані під час нещодавніх військових операцій, а відновлення запасів може зайняти роки.

Рішення, ухвалене ще за попередньої адміністрації, передбачало передачу озброєння Німеччині, однак його можливе скасування залишить Берлін без ключового елементу посилення оборони.

У матеріалі також зазначається, що Росія активно розміщує ракетні системи поблизу кордонів НАТО, зокрема в Калінінградській області та на території Білорусі, що викликає занепокоєння в країнах Центральної та Східної Європи.

Європейські чиновники, за даними видання, розглядають такі зміни з обережністю, наголошуючи на необхідності посилення власних оборонних спроможностей на тлі війни Росії проти України.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в отриманні ліцензій на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема йдеться про ракети PAC-3.