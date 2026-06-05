﻿
Головне

Страх перед Росією блокує рішення США щодо постачання зброї

Страх перед Росією блокує рішення США щодо постачання зброї

Сполучені Штати розглядають можливість скасування планів постачання крилатих ракет Tomahawk до Німеччини через ризики ескалації у відносинах із Росією, повідомляє Politico.

За даними джерел видання, у Пентагоні та Білому домі побоюються, що розміщення високоточних ракет у Європі може бути розцінене Москвою як різке загострення ситуації та спровокує відповідні дії.

Додатковим фактором називають виснаження американських арсеналів озброєнь. Зокрема, у США зазначають, що значні запаси ракет Tomahawk і Patriot були використані під час нещодавніх військових операцій, а відновлення запасів може зайняти роки.

Рішення, ухвалене ще за попередньої адміністрації, передбачало передачу озброєння Німеччині, однак його можливе скасування залишить Берлін без ключового елементу посилення оборони.

У матеріалі також зазначається, що Росія активно розміщує ракетні системи поблизу кордонів НАТО, зокрема в Калінінградській області та на території Білорусі, що викликає занепокоєння в країнах Центральної та Східної Європи.

Європейські чиновники, за даними видання, розглядають такі зміни з обережністю, наголошуючи на необхідності посилення власних оборонних спроможностей на тлі війни Росії проти України.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в отриманні ліцензій на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема йдеться про ракети PAC-3.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НімеччинаоборонаПентагонракетиTomahawk
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

З російської неволі визволили українських військових, які перебували в полоні з 2022 року
Суспiльство 05.06.2026 16:03:14
З російської неволі визволили українських військових, які перебували в полоні з 2022 року
Читати
Трамп поводитиметься з повагою на зустрічі з верховним лідером Ірану
Свiт 05.06.2026 15:54:27
Трамп поводитиметься з повагою на зустрічі з верховним лідером Ірану
Читати
Військовий ТЦК та член ДФТГ побили ветерана у Києві
Столиця 05.06.2026 15:12:19
Військовий ТЦК та член ДФТГ побили ветерана у Києві
Читати

Популярнi статтi