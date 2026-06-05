Чому у мобілізованих вилучають телефони - версія ТЦК

Колишній працівник територіального центру комплектування Олександр, який нещодавно залишив службу через стан здоров’я, розповів про причини, через які у деяких випадках військовозобов’язаним можуть тимчасово обмежувати доступ до мобільних телефонів.

За його словами, одним із головних факторів є питання безпеки. Російські війська добре обізнані з місцями розташування навчальних центрів, а велике скупчення мобільних сигналів у певній локації може стати орієнтиром для ворожої розвідки. «Якщо з однієї точки одночасно надходить багато дзвінків, противник може швидко визначити місце перебування особового складу та завдати удару», — пояснив він.

Також Олександр зазначив, що телефони можуть тимчасово вилучати під час роботи з особами, які перебувають у розшуку або поводяться агресивно. За його словами, такі ситуації трапляються нечасто й мають винятковий характер.

Колишній представник ТЦК розповів, що затримані нерідко викликають поліцію, заявляючи про нібито незаконне утримання. У таких випадках правоохоронці зобов’язані перевіряти обставини та оформлювати відповідні документи.

Подібна ситуація виникає і з викликами швидкої допомоги. Медики мають провести огляд людини та офіційно зафіксувати підстави для госпіталізації або її відсутність. За словами Олександра, значна частина таких звернень виявляється безпідставною.

Окремою проблемою, за його словами, стають випадки, коли військовозобов’язані повідомляють знайомим або родичам своє місцеперебування. Іноді це призводить до конфліктних ситуацій біля будівель ТЦК. Бували випадки, коли під центрами комплектування збиралися натовпи людей, блокували виїзди або навіть переслідували службові автомобілі.

Водночас колишній співробітник наголосив, що за відсутності конфліктів громадянам зазвичай дозволяють зв’язатися з рідними, отримати необхідні речі або поспілкуватися з близькими.

Якщо людину не мобілізують, особисті речі та телефон повертають одразу. У разі направлення до військової частини їх передають відповідальним особам. При цьому в навчальних центрах можливість користування мобільним зв’язком зберігається, хоча правила можуть відрізнятися залежно від конкретного підрозділу.

Як повідомляло раніше ForUa, кільком представникам Ужгородського районного ТЦК повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі.