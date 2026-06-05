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Суспiльство

Погода 5 червня: грози та літнє тепло до +27

Погода 5 червня: грози та літнє тепло до +27

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У низці областей можливі невеликі короткочасні дощі та грози, проте загалом день буде теплим і комфортним. Вітер південно-східного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +22...+27 градусів, тож літо продовжить поступово зміцнювати свої позиції.

У Києві та області також прогнозують хмарність із проясненнями. У другій половині дня місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці стовпчики термометрів піднімуться до +25 градусів. По області температура коливатиметься в межах +22...+27 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

погода в Україніпогода 5 червняпогода в Києві
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