У Росії заявили про невдоволення підходами Заходу щодо майбутнього України та її можливого вступу до НАТО, зокрема щодо того, що Москва нібито не має впливу на ухвалення відповідних рішень. Про це в інтерв’ю RT сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Він розкритикував заяви генсека НАТО Марка Рютте під час його візиту до Києва, де той наголошував на перспективі членства України в Альянсі. Лавров у цьому контексті також припустив, що позиції США та Росії нібито вже узгоджені щодо неприєднання України до НАТО.

За словами Лаврова, його обурила позиція західних лідерів, зокрема Рютте, який, на його думку, ігнорує сигнали з боку США. Він заявив, що генсек НАТО робить подібні заяви разом із українською владою, попри іншу позицію Вашингтона.

Окремо очільник російського МЗС висловив думку, що вступ України до ЄС є для європейських країн складнішим процесом, ніж потенційне членство в НАТО, і навіть може, за його словами, створювати ризики для стабільності самого Євросоюзу.

Лавров також прокоментував заяви держсекретаря США Марко Рубіо щодо небажання Росії завершувати війну. Він назвав такі оцінки дивними та згадав про попередні дипломатичні контакти, зокрема зустрічі на Алясці, стверджуючи, що там нібито обговорювалися пропозиції щодо можливих кроків для припинення бойових дій і запуску переговорного процесу.