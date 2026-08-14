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Столиця

Південний міст столиці перекриють на кілька днів

Південний міст столиці перекриють на кілька днів

У Києві на кілька днів частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття на правобережній естакаді, повідомляє КМДА.

Рух частково обмежать із 14:00 14 серпня до 19:00 17 серпня. У цей період дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на покритті правобережної естакади Південного мосту.

Обмеження діятимуть у напрямку з лівого берега на правий. Ремонт проводитимуть у крайній правій та частково другій смугах.

Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і за можливості обирати альтернативні шляхи руху. Комунальні служби перепрошують за тимчасові незручності.

Як повідомляло раніше ForUa, на Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КиївремонтПівденний містобмеження руху
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