Південний міст столиці перекриють на кілька днів

У Києві на кілька днів частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття на правобережній естакаді, повідомляє КМДА.

Рух частково обмежать із 14:00 14 серпня до 19:00 17 серпня. У цей період дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на покритті правобережної естакади Південного мосту.

Обмеження діятимуть у напрямку з лівого берега на правий. Ремонт проводитимуть у крайній правій та частково другій смугах.

Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і за можливості обирати альтернативні шляхи руху. Комунальні служби перепрошують за тимчасові незручності.

Як повідомляло раніше ForUa, на Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня.