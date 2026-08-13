Прах Євгена Коновальця зустріли в Україні з військовими почестями

Останки першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця повернули до України. На кордоні прах полковника зустріли з державними та військовими почестями.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

«На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями», — зазначила вона.

Церемонія прощання з Євгеном Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

11 серпня в Офісі президента повідомили, що на кладовищі «Кросвейк» у нідерландському Роттердамі провели ексгумацію останків Коновальця. Після повернення в Україну його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Раніше Верещук повідомляла, що після повернення останків до України їх дослідять із використанням КТ, МРТ та інших процедур. За її словами, це необхідно для отримання максимально точних свідчень.

Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року в селі Зашків поблизу Львова. Він був командиром корпусу Січових стрільців Армії УНР, засновником Української військової організації, головою Проводу українських націоналістів та першим головою ОУН.

Коновалець загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі внаслідок замаху, організованого радянськими спецслужбами. Совєцький агент Павєл Судоплатов передав йому коробку цукерок із вибухівкою.