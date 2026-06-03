У Шацьку презентували часопис про українське життя Підляшшя

Під час ІІІ фестивалю «Криміада» у Володимирі багаторічний головний редактор часопису «Над Бугом і Нарвою», історик, поет і дослідник Юрій Гаврилюк передав письменнику Костянтину Коверзнєву примірники видання для читачів Шацької громади (Волинська область).

Журнал адресований поціновувачам фольклору, традицій, історії, місцевої архітектури та автентики, адже населення Підляшшя та північно-західної Волині історично має тісні культурні й економічні зв’язки.

Часопис «Над Бугом і Нарвою» виходить у Більську-Підляському з 1991 року під егідою Союзу українців Підляшшя. Його створили на хвилі демократичних змін у Польщі та національного відродження українців Підляшшя.

За роки існування видання стало не лише культурним журналом, а своєрідним літописом українського життя регіону. У ньому публікують матеріали українською літературною мовою, польською та місцевими підляськими говірками.

Як зазначають дослідники, україномовне населення Підляшшя є корінним для цього регіону. У Х–ХІІІ століттях ці землі входили до складу Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, а Дорогичин, Більськ і Мельник були важливими руськими центрами. Місцеві підляські говірки належать до поліського наріччя української мови та збереглися донині.

Юрій Гаврилюк закликав мешканців Шацької громади долучатися до створення журналу та надсилати матеріали про традиції, фольклор, історію й автентичні особливості рідного краю.

На фото — директорка Шацької публічної бібліотеки Наталія Яльницька та Світлана Коверзнєва