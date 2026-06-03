Студент коригував російські обстріли Харківщини

СБУ та Нацполіція затримали на Харківщині ще одного агента рф. Ним виявися завербований ворогом 17-річний студент місцевого професійного коледжу. Зловмисник коригував російські обстріли на Ізюмському напрямку, повідомляє СБУ.

Його пріоритетними цілями були запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами.



Російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Телеграм-каналах «замовити» фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт.



В одному з чатів неповнолітньому відповіли з рф, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора.



Щоб виконати вороже завдання, агент об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів.



Під час розвідвилазок фігурант позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ.



Він фіксував електронні геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази.



Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали в кімнаті студентського гуртожитку.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних «цілей» для передачі ворогу.



Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: СБУ.