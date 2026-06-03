Американець влаштував криваву розправу над власною сім’єю

У місті Маскатін, штат Айова (США), сталася масова стрілянина, яка виникла на тлі побутового конфлікту та призвела до загибелі семи людей. Серед жертв — члени однієї родини. Підозрюваний у нападі також загинув, вчинивши самогубство після скоєного.

За даними місцевої поліції, інцидент розпочався у приватному будинку, де правоохоронці виявили тіла чотирьох людей із вогнепальними пораненнями. Підозрюваний, 52-річний Раян Вілліс Макфарланд, з місця події втік.

Невдовзі його було знайдено поблизу пішохідного мосту біля річки. Чоловік мав поранення, яке, за попередніми даними, завдав собі сам. Попри спроби медиків врятувати його, він помер.

Під час подальшого розслідування правоохоронці виявили ще кількох загиблих у різних локаціях — зокрема в іншому будинку та на території підприємства, де працювали жертви. Загалом загиблими вважаються шестеро членів родини підозрюваного та сам стрілець.

Очільник поліції Маскатіна Ентоні Кіс назвав інцидент «актом зла» та зазначив, що розслідування триває. Місцева влада також повідомляє, що підозрюваний раніше мав проблеми із законом, однак деталей не розкривають.

За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок тривалого сімейного конфлікту. Серед жертв, за повідомленнями місцевих ЗМІ, дружина та неповнолітні діти нападника.

Як повідомляло раніше ForUa, поблизу Білого дому агенти Секретної служби США застрелили чоловіка, який відкрив вогонь із пістолета по поліцейському КПП.