Біля Білого дому знову сталася стрілянина

У суботу, 23 травня, поблизу Білого дому агенти Секретної служби США застрелили чоловіка, який відкрив вогонь із пістолета по поліцейському КПП, повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, чоловік деякий час ходив вулицею туди-сюди, а потім підійшов до поліцейського контрольно-пропускного пункту, дістав пістолет із сумки та почав стріляти навмання.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь, поранивши підозрюваного, якого доставили до місцевої лікарні, де він пізніше помер, йдеться у заяві Секретної служби.

Під час стрілянини також постраждав перехожий.

Стрілянина сталася поблизу 17-ї вулиці та Пенсильванія-авеню, за межами комплексу Білого дому.

За словами анонімного джерела, підозрюваним виявився 21-річний Насір Бест. Згідно з судовими документами, він раніше мав сутичку з правоохоронцями поблизу Білого дому в липні 2025 року, коли його заарештували за незаконне проникнення після того, як він зайшов у заборонену зону на пішохідному контрольно-пропускному пункті.

Згідно з документами, кілька тижнів до того, у червні 2025 року, його примусово затримали для проведення психіатричної експертизи після того, як він перекрив в’їзд автомобілів до комплексу Білого дому.

Більш ніж за дві години до інциденту директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг повідомив у соцмережі, що президент Дональд Трамп перебуває в резиденції. За словами джерела, на момент стрілянини Трамп був єдиною особою, яку охороняла Секретна служба в Білому домі.

У своєму дописі на Truth Social рано в неділю Трамп подякував представникам Секретної служби та правоохоронних органів за швидку реакцію на загрозу. Цей інцидент «показує, наскільки важливо для всіх майбутніх президентів отримати те, що стане найбезпечнішим та найнадійнішим простором такого типу, який коли-небудь будувався у Вашингтоні, округ Колумбія. Національна безпека нашої країни вимагає цього», – додав він.

ForUA зазначає, інцидент у суботу стався трохи менше ніж через місяць після того, як федеральні агенти заарештували чоловіка на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому за спробу замаху на Трампа.