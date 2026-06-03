Ухилянтів хочуть виставити на публічний осуд - деталі

В Україні готують законодавчу ініціативу щодо створення спеціального реєстру військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку та не з’являються за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), повідомляють ЗМІ з посиланням на нардепа Олександра Федієнка. За його словами, робота над відповідним законопроєктом триває, а сама ідея, яку раніше озвучував народний депутат Федір Веніславський, знову повернулася до порядку денного парламенту.

Ініціативу щодо створення так званого реєстру осіб, які порушують правила військового обліку, Веніславський пропонував ще навесні 2026 року. Тоді вона викликала дискусії серед парламентарів і не отримала достатньої підтримки, зокрема через потенційні суспільні ризики та можливий вплив на громадян, які перебувають за кордоном. Наразі, як зазначається, ідея не була відхилена остаточно, а лише відкладена для доопрацювання.

Згідно з попередніми напрацюваннями, до реєстру планують вносити дані військовозобов’язаних, які систематично не з’являються за викликом до ТЦК. Йдеться не лише про персональні дані, а й про додаткову інформацію — зокрема місце проживання, роботу та інші відомості, що стосуються виконання військового обов’язку.

Ідея реєстру, за словами ініціаторів, полягає у посиленні контролю та створенні механізмів впливу на осіб, які ухиляються від виконання вимог військового обліку.

Окремо розглядається можливість застосування до таких громадян фінансових обмежень. Федієнко зазначив, що механізм може нагадувати підхід, який використовується у випадках боргових зобов’язань у банківській сфері — із залученням виконавчої служби та можливими обмеженнями щодо активів.

Наразі триває підготовка законопроєкту, який має визначити ключові параметри роботи реєстру: критерії внесення осіб, перелік даних, які можуть бути доступні публічно, а також умови виключення з нього. Очікується, що документ може бути поданий на розгляд Верховної Ради вже найближчими місяцями.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні готується масштабна реформа мобілізації, спрямована на перехід від примусового призову до добровільного рекрутингу та цифровізацію процесів.





