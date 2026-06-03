Похорон Хаменеї розтягнеться на три дні та охопить кілька міст

Іран готується до масштабного прощання з колишнім верховним лідером Алі Хаменеї. Церемонії поховання триватимуть три дні та охоплять одразу кілька міст країни, повідомляє Sky News.

За інформацією іранської влади, центральною подією стане багатогодинна похоронна процесія в Тегерані, яка триватиме щонайменше добу. Очікується, що в ній візьмуть участь сотні тисяч людей.

Остаточно поховають Хаменеї у священному для шиїтів місті Мешхед на сході країни. Місцева влада прогнозує прибуття великої кількості паломників і жалобників не лише з різних регіонів Ірану, а й із сусідніх держав, зокрема Пакистану та Афганістану. Окрема церемонія прощання також запланована в місті Кум, яке вважається одним із головних релігійних центрів країни.

Нагадаємо, Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок перших американо-ізраїльських ударів по території Ірану. Його смерть стала однією з найгучніших подій на Близькому Сході за останні роки та спричинила серйозні зміни у політичному керівництві країни.

Після загибелі Хаменеї посаду верховного лідера обійняв його син Моджтаба Хаменеї. Водночас новий керівник Ірану майже не з'являється на публіці. Більшість його звернень до населення поширюються через державне телебачення або соціальні мережі.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Моджтаба Хаменеї живий та останнім часом дедалі активніше бере участь у контактах між Тегераном і Вашингтоном.

Як повідомляло раніше ForUa,держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран «уперше погодився обговорити» аспекти своєї ядерної програми.