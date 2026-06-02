Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран «уперше погодився обговорити» аспекти своєї ядерної програми. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

За словами Рубіо, зараз перед США «відкривається перспектива» у перемовинах з Іраном.

«Перед нами відкривається перспектива - це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня - що вперше, принаймні на моїй пам'яті, вони погодилися обговорювати аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати», - сказав він.

Втім, за його словами, через «дещо роздроблене» керівництво іранського режиму отримання відповідей у процесі переговорів триває «кілька днів», що ускладнює процес.

Як повідомляв ForUA, президент Дональд Трамп у понеділок, 1 червня, вперше прокоментував можливу угоду з Іраном, заявивши, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США, і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.