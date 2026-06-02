﻿
Свiт

Рубіо заявив, що Іран «уперше погодився обговорити» аспекти своєї ядерної програми

Рубіо заявив, що Іран «уперше погодився обговорити» аспекти своєї ядерної програми

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран «уперше погодився обговорити» аспекти своєї ядерної програми. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

За словами Рубіо, зараз перед США «відкривається перспектива» у перемовинах з Іраном.

«Перед нами відкривається перспектива - це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня - що вперше, принаймні на моїй пам'яті, вони погодилися обговорювати аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати», - сказав він.

Втім, за його словами, через «дещо роздроблене» керівництво іранського режиму отримання відповідей у процесі переговорів триває «кілька днів», що ускладнює процес.

Як повідомляв ForUA, президент Дональд Трамп у понеділок, 1 червня, вперше прокоментував можливу угоду з Іраном, заявивши, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США, і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАядерна програмаІранМарко Рубіо
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Політичний скандал довкола ордена Зеленського: Дуда зробив резонансну заяв
Головне 03.06.2026 09:55:49
Політичний скандал довкола ордена Зеленського: Дуда зробив резонансну заяв
Читати
Ухилянтів хочуть виставити на публічний осуд - деталі
Суспiльство 03.06.2026 09:13:22
Ухилянтів хочуть виставити на публічний осуд - деталі
Читати
Похорон Хаменеї розтягнеться на три дні та охопить кілька міст
Свiт 03.06.2026 08:51:15
Похорон Хаменеї розтягнеться на три дні та охопить кілька міст
Читати

Популярнi статтi