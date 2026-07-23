Хусити вперше атакували два саудівські танкери в Червоному морі

Ціни на нафту продовжили зростання після атак єменських хуситів, які підтримують Іран, на два саудівські танкери в Червоному морі.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,8% і торгувалася на рівні близько 97,66 дол. за барель, а ціна на нафту марки West Texas Intermediate піднялася вище 89,3 доларів, повідомляє Bloomberg.

Хусити заявили, що випустили ракети та запустили дрони по суднах за порушення блокади, назвавши танкери Encelia та Layla.

Після атаки танкер-продуктовоз Encelia почав передавати сигнал про статус "не під керуванням", що вказує на втрату маневреності внаслідок пошкоджень.

Layla, надвеликий танкер для перевезення сирої нафти, продовжує рух власним ходом попри пошкодження.

Ці атаки стали першими ударами по нафтовим танкерам у Червоному морі, відкривши новий фронт у регіональній війні, яка вже паралізував судноплавство через Ормузьку протоку.

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