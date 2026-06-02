Київ і Кишинів в червні розпочнуть офіційні переговори про вступ до ЄС, – Politico

Відкриття першого переговорного кластеру для вступу до Євросоюзу України та Молдови заплановано на міжурядовій конференції в Люксембурзі 15 червня. Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів ЄС.

Київ і Кишинів подали заявки на членство в ЄС одночасно, а це означає, що просування заявки Молдови може відбутися лише за умови, що Україна також це зробить.

Раніше Будапешт рішуче виступав проти вступу України за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Нове керівництво країни негласно заявило про готовність зняти своє вето після зустрічі між українськими та угорськими експертами з питання прав меншин для угорців, які проживають в Україні, заявили дипломати.

Угорський чиновник заявив, що «жодного рішення» щодо відкриття кластерів для України ще не прийнято.

«Переговори тривають. Жодної угоди не досягнуто», – сказав він.

Переговори щодо членства України пришвидшилися після того, як прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель і зустрівся з високопосадовцями ЄС, щоб обговорити, як розблокувати 16,4 млрд євро заморожених коштів ЄС, повідомив один з дипломатів.

Дипломат сказав, що посли ЄС остаточно визначать свою позицію щодо відкриття першого кластера для України та Молдови до кінця цього тижня.

Це відбудеться після того, як Україна представить свої плани внутрішніх реформ, а також вирішення питання меншин. Після цього країни ЄС схвалять відкриття кластера для України та Молдови на міжурядовій конференції 15 червня.

Відкриття кластерів вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС. Будь-яка країна може заблокувати процес на будь-якому етапі, або виступивши проти першого кластера, або проти будь-якого з наступних кроків на шляху до членства.

ForUA нагадує, що Україна планує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу вже у червні 2026 року.