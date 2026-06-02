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На фестивалі в Італії представили туристичний і культурний потенціал Шацьких озер

На фестивалі в Італії представили туристичний і культурний потенціал Шацьких озер

2 червня закінчився Фестиваль європейських озер, організований Муніципальним управлінням міста Ізео у співпраці з Visit Lake Iseo, в якому вдруге брали участь українські представники.

Делегація Шацької селищної ради відвідала місто Ізео (провінція Брешія, Італія), яке є партнером Шацької громади. Під час зустрічі з мером міста Рікардо Вечіарутті проєктний менеджер Катерина Коверзнєва презентувала інвестиційний паспорт Шацької громади.

Італійським партнерам розповіли про потенціал громади, її природні та економічні ресурси, а також можливості для залучення інвестицій і розвитку міжнародної співпраці. Інвестиційний паспорт передано для детального вивчення та опрацювання з метою пошуку перспективних напрямків взаємодії.

Окрему увагу надали питанням підтримки родин, які постраждали від війни. З мером Ізео обговорили організацію вже другої поїздки до Італії дітей загиблих і зниклих безвісти захисників України з Шацької громади.

Цьогоріч 15 дітей матимуть можливість провести частину літніх канікул в Італії, оздоровитися, відпочити та отримати нові враження перед початком нового навчального року.

Також представники делегації презентували італійцям автентичну туристичну, брендовану, культурну продукцію, яка популяризує край Шацьких озер.


 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Катерина КоверзнєваІзеоШацька громадаРікардо ВечіаруттіФестиваль європейських озер
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