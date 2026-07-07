Ювілейний пленер «Волинські мотиви» зібрав у Мельниках художників з різних регіонів

У селі Мельники на Шаччині триває 10-й ювілейний живописний пленер імени Володимира Патика «Волинські мотиви», який проходить у межах проєкту «100 років Володимиру Патику». Про перебіг мистецького заходу повідомив у своєму блозі письменник Костянтин Коверзнєв.

Пленер об'єднав 13 професійних художників, які протягом семи днів працюють на локаціях, пов'язаних із творчістю видатного українського живописця Володимира Патика.

Учасниками пленеру стали Людмила Богуславська, Володимир Богуславський, Михайло Бокотей, Сергій Гай, Василь Запарнюк, Наталія Заставна, Анатолій Жук, Сергій Лакатош, Остап Патик, Роксолана Патик, Артур Солецький, Андрій Чижов та Михайло Шафран.

Проєкт «100 років Володимиру Патику» реалізовують у межах відзначення Року Володимира Патика, затвердженого рішенням Львівської обласної ради. Також він входить до програми заходів з нагоди 30-річчя Національної академії мистецтв України.

Окрім ювілейного пленеру, проєкт передбачає проведення ретроспективної виставки «Володимир Патик. Живопис як життя», видання двомовного альбому-монографії та створення тематичної вебплатформи.

Під час пленеру його учасників відвідали староста Мельниківського старостинського округу Руслана Сидорук, проєктний менеджер Шацької селищної ради Катерина Коверзнєва, директорка Молодіжного центру «Нова Хвиля» Надія Карасюк, директорка Шацької бібліотеки Наталія Яльницька, головна спеціалістка відділу культури управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради Наталія Корінь та методистка Шацького будинку культури Марія Тішина.