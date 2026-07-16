Норвезькі волонтери здійснили 29 місію допомоги Україні та передали автівки для ЗСУ

До Шацької громади в межах своєї 29-ї волонтерської місії завітали представники норвезького благодійного фонду «Ei hjelpende hånd» («Рука допомоги»), які вкотре доставили гуманітарну допомогу для українських захисників. Організацією зустрічі норвезької делегації у Шацьку займалася представниця Шацької селищної ради, активістка ГО «Ґардарика» Катерина Коверзнєва.

Під час заходу біля Алеї пам’яті Героїв представили п’ять із 11 автомобілів, які волонтери привезли для українських військових. Уже того ж вечора всі транспортні засоби вирушили на передову, де допомагатимуть виконувати бойові завдання та рятувати життя захисників.

Секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук подякував норвезьким друзям за незмінну підтримку України.

«Щиро дякуємо вам за підтримку, за ваші великі серця і невтомну волонтерську місію. Завдяки таким людям, як ви, Україна стає сильнішою, а наша Перемога — ближчою», — наголосив він.

На знак вдячності за багаторічну допомогу Україні Богдан Тимошук вручив керівниці благодійного фонду «Ei hjelpende hånd» Ріті Байлунд Андерсен медаль «З Україною в серці».

За словами Ріти Байлунд Андерсен, нинішня поїздка стала вже 29-ю для команди фонду.

«Ми всі різних професій, різних життєвих історій, але нас об’єднує одне бажання — допомогти Україні вистояти у жорсткому протистоянні з ворогом, здобути свободу та зберегти свою державність. Ми допомагаємо військовим, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю. І будемо робити це й надалі», — сказала вона.

Особливо зворушливою частиною зустрічі стало виконання пісні, написаної одним із норвезьких волонтерів. Композиція присвячена команді фонду, їхньому прагненню підтримувати Україну та вірі в її перемогу.

На завершення заходу представники громади, місцевої влади та норвезькі волонтери поклали квіти до Алеї пам’яті Героїв, вшанувавши пам’ять українських захисників, які віддали життя за незалежність України.