На Волині під час жалоби за воїном у селі проходив гучний фестиваль

У селі Селець Зимнівської громади на Волині спалахнув скандал через проведення благодійного фестивалю у день, коли до громади привезли тіло загиблого військового Андрія Цимбалюка.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс».

Обурення серед місцевих жителів викликав фестиваль «Крила підтримки», який відбувався в день скорботи за полеглим захисником. Люди заявляють, що поки родина та односельці зустрічали тіло військового, у селі лунала музика й тривали розважальні заходи.

Голова Зимнівської громади В’ячеслав Католик пояснив, що фестиваль мав благодійний характер і був організований для збору коштів на слухові апарати для дітей із порушеннями слуху. За його словами, проведення заходу попередньо погодили з родиною загиблого військового.

«Було задіяно дуже багато людей, у тому числі не місцевих. Відміняти було досить складно», — зазначив посадовець.

Водночас він визнав, що попри офіційний статус безалкогольного заходу окремі відвідувачі приносили із собою спиртне.

Під час фестивалю також стався інцидент за участю поліції. За словами начальниці сектору комунікації ГУНП у Волинській області Ольги Бузулук, 31 травня близько 19:00 чоловік 1999 року народження у стані алкогольного сп’яніння вдарив поліціянта.

Порушника затримали та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наступного дня після завершення фестивалю у громаді відбулося прощання із загиблим військовим Андрієм Цимбалюком.