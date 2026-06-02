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Суспiльство

На вулицях помітили «інноваційний» транспорт ТЦК для перевезення мобілізованих

На вулицях помітили «інноваційний» транспорт ТЦК для перевезення мобілізованих

У Кривому Розі в соцмережах поширили фото транспортного засобу, який, за словами місцевих Telegram-каналів, пов’язують із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та використовують для транспортування мобілізованих на вулицях чоловіків. Це, як вантажівка-гараж, як її встигли охрестити у народі. Фотографію однієї з таких вантажівок опублікував криворізький телеграм-канал.

На опублікованих знімках видно вантажівку, ймовірно переобладнану з бази «ГАЗелі». Її кузов повністю заварений металевими листами, а на двері зовні приварені засуви, на які навішані замки. “З такого не втечеш”, – коментують телеграм-канали “інновацію” від ТЦК.

Автори публікацій у соцмережах стверджують, що подібний транспорт нібито використовується для перевезення мобілізованих чоловіків у супроводі представників ТЦК. Водночас офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, ТЦК «мобілізували» 276 померлих та ув’язнених.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

транспортмобілізованіТЦК
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