США та Іран дуже близькі до укладання меморандуму про взаєморозуміння

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння.

Венс, який очолював американську переговорну делегацію під час переговорів з Іраном в Ісламабаді у квітні і з того часу активно займається цим питанням, заявив, що йому важко сказати, коли президент Дональд Трамп підпише меморандум, повідомляє Axios.



Трамп і його радники кілька разів на попередніх етапах конфлікту вважали, що вони близькі до угоди, але переговори неодноразово заходили в глухий кут.

"Ми обговорюємо кілька моментів щодо формулювань. Ми досягли значного прогресу в цьому питанні. Сподіваємося, що ми продовжимо рухатися вперед, і президент зможе схвалити угоду, але, очевидно, це ще не вирішено. Я не можу гарантувати, що ми цього досягнемо. Але зараз я досить оптимістично налаштований щодо цього", - сказав він.

Фото: minval.az.