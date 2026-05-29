Суд не лише заочно засудив Повалій до 12 років ув’язнення, але й конфіскував її майно

Таїсію Повалій заочно засудили в Україні до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підтримку російської агресії та участь у пропагандистській діяльності на користь РФ, повідомляє Офіс генпрокурора.

Відповідний вирок ухвалив Вінницький міський суд. Колишню народну артистку України та екснардепку від забороненої Партії регіонів визнали винною за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у колабораційній діяльності, виправдовуванні російської агресії та поширенні пропаганди держави-агресора.

За даними слідства, після Революція Гідности Повалій виїхала до Росії та оселилася у Москві. У 2023 році вона отримала громадянство РФ і продовжила публічну діяльність у країні-агресорі.

Прокурори заявили, що співачка регулярно брала участь у концертах і заходах на підтримку так званої «СВО», а також виступала на подіях, присвячених незаконній окупації українських територій. Крім того, вона систематично з’являлася в етерах російських пропагандистських медіа та поширювала антиукраїнські наративи.

Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів Повалій. Йшлося про земельні ділянки та нерухомість у Київській області, транспортні засоби, зброю, а також майнові права на дев’ять музичних творів. У 2025 році права на ці композиції офіційно перейшли у власність держави Україна.