У РФ закінчуються гроші на війну проти України

Витрати Росії на війну проти України цього року можуть перевищити закладений у бюджет обсяг щонайменше на 2 трлн. рублів, або $28 млрд.

За даними FT, у лютому Міністерство фінансів РФ оцінювало, що перевитрати на війну в 2 трлн. рублів можуть зрости до 4 трлн. рублів у негативному сценарії. Такий самий обсяг перевитрат міністерство очікує і в 2027-2028 роках.



На тлі зростання військових видатків міністр фінансів просив уряд заморозити 2,9 трлн. рублів видатків за іншими напрямами вже цього року. До 2028 року ця сума може зрости до 7,1 трлн. рублів.



Попри закладені на оборону і безпеку 16,84 трлн. рублів, або майже 40% бюджету, дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці року вже сягнув 5,9 трлн. рублів, що стало найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Фото: 24 канал.